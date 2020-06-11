11 июня. Mossovetinfo.ru - Московский зоопарк откроется для посетителей после трехмесячного перерыва 16 июня. Об этом сообщает mos.ru.



Зоопарк будет работать с 07:30 до 22:00, войти на территорию можно до 21:00. Кассы пока работать не будут, билеты уже можно приобрести на сайте зоопарка. Посетители должны быть в масках. На территории установят санитайзеры.



В Москве до 23 июня снимут большинство ограничительных мер, введенных в рамках борьбы с коронавирусом.



График снятия ограничений в Москве