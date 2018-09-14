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Город (Москва и область)     14.09.2018 08:24

Московский зоопарк переходит на зимний режим работы

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Теги:  Московский зоопарк  режим работы 

14 сентября. Mossoverinfo.ru – В связи с сокращением светового дня, с 16 сентября Московский зоопарк переходит на зимний режим работы, сообщает портал mos.ru.

Для посетителей зоопарк будет открыт с 09:00 до 19:00.

Кроме того, часть питомцев зоопарка уже начали переводить во внутренние вольеры, где можно обеспечить необходимую температуру и влажность. В наружных вольерах останутся только те животные, которым не страшны холода. При этом часть теплолюбивых животных будет выходить на прогулки в наружные вольеры.


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Карта места

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Теги: 
Московский зоопарк  режим работы 

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