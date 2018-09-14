14 сентября. Mossoverinfo.ru – В связи с сокращением светового дня, с 16 сентября Московский зоопарк переходит на зимний режим работы, сообщает портал mos.ru.



Для посетителей зоопарк будет открыт с 09:00 до 19:00.



Кроме того, часть питомцев зоопарка уже начали переводить во внутренние вольеры, где можно обеспечить необходимую температуру и влажность. В наружных вольерах останутся только те животные, которым не страшны холода. При этом часть теплолюбивых животных будет выходить на прогулки в наружные вольеры.