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Город (Москва и область)     31.08.2020 10:38

Московский зоопарк с 1 сентября переходит на осенний режим работы

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Теги:  зоопарк  график работы 

31 августа. Mossovetinfo.ru – С 1 сентября московский зоопарк переходит на осенний режим работы, сообщается на портале mos.ru.

В связи с сокращением светового дня зоопарк будет работать с 09:00 до 20:00. Детский зоопарк будет работать в таком же режиме. Кассы зоопарка будут работать до 19:00.


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Карта места

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Теги: 
зоопарк  график работы 

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