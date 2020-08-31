31 августа. Mossovetinfo.ru – С 1 сентября московский зоопарк переходит на осенний режим работы, сообщается на портале mos.ru.



В связи с сокращением светового дня зоопарк будет работать с 09:00 до 20:00. Детский зоопарк будет работать в таком же режиме. Кассы зоопарка будут работать до 19:00.