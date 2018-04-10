10 апреля. Mossovetinfo.ru – В московском метро вводят новый стандарт обслуживания в кассах. Об этом сообщается на портале правительства столицы.



В частности, кассиры должны быстро и качественно обслуживать пассажиров, быть вежливыми и уметь урегулировать конфликтные ситуации. Кроме того, им нужно будет содержать рабочее место в чистоте и иметь опрятный внешний вид.



Более половины кассиров уже прошла обучение новому стандарту. Все кассиры пройдут обучение к старту чемпионата мира по футболу.