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Город (Москва и область)     10.04.2018 07:58

Московское метро переходит на новый стандарт обслуживания пассажиров

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Теги:  метро  метрополитен  ЧМ-2018  Москва-2018  чемпионат мира-2018  чемпионат мира  чемпионат мира по футболу 

10 апреля. Mossovetinfo.ru – В московском метро вводят новый стандарт обслуживания в кассах. Об этом сообщается на портале правительства столицы.

В частности, кассиры должны быстро и качественно обслуживать пассажиров, быть вежливыми и уметь урегулировать конфликтные ситуации.  Кроме того, им нужно будет содержать рабочее место в чистоте и иметь опрятный внешний вид.

Более половины кассиров уже прошла обучение новому стандарту. Все кассиры пройдут обучение к старту чемпионата мира по футболу.


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  ЧМ-2018  Москва-2018  чемпионат мира-2018  чемпионат мира  чемпионат мира по футболу 

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