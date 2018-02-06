Московское УФАС в третий раз предупредило Управу района Арбат за непроведение конкурса по выборам «управдомами»

6 февраля / Mossovetinfo.ru / - Московское УФАС России в третий раз выдало предупреждение Управе района Арбат города Москвы из-за непроведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, что является нарушением ч. 1 ст. 15 Закона о защите конкуренции.



«Указанное предупреждение, выданное Управе, является уже третьим по счету (в сентябре и октябре 2017 года Управление уже направляло в адрес Управы предупреждения в связи с выявлением аналогичных признаков нарушения антимонопольного законодательства)», сообщает УФАС.



Бездействие со стороны уполномоченных органов позволяет хозсубъекту - ГБУ «Жилищник района Арбат» на неконкурентной основе осуществлять извлечение прибыли на данном товарном рынке, отмечает УФАС.