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Город (Москва и область)     28.04.2020 13:39

Московской области передали 16 реанимобилей для борьбы с коронавирусом

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Теги:  Московская область  реанимация  скорая помощь 

28 апреля. Mossovetinfo.ru – Медики Московской области получили первые 16 реанимобилей для борьбы с коронавирусом, автомобили врачам передал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Это первая поставка, всего будет поставлено 23 реанимобиля. Машины сделаны на базе микроавтобуса Ford Transit и оснащены всем необходимым оборудованием, в основном российского производства. Каждая машина укомплектована аппаратом ИВЛ, дефибриллятором-монитором, электрокардиографом с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ, монитором параметров пациента, аппаратом ЭКГ с возможностью дистанционной передачи данных, тележкой-каталкой для транспортировки пациентов и другим необходимым оборудованием.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев, отметил, что это не просто автомобиль скорой помощи, а реанимационные автомобили. В Области насчитывается всего 77 таких машин и всей они в условиях борьбы с распространением коронавируса находятся на линии.

Президент России Владимир Путин поставил задачу поставить регионам 1200 новых реанимобилей, на их закупку было выделено 5,2 миллиарда рублей. По словам Мантурова, поставка автомобилей в регионы начнется уже на следующей неделе. Кроме того, 5 миллиардов рублей будет выделено на закупку машин скорой помощи, в том числе для малых городов и сел.


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Теги: 
Московская область  реанимация  скорая помощь 

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