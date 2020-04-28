28 апреля. Mossovetinfo.ru – Медики Московской области получили первые 16 реанимобилей для борьбы с коронавирусом, автомобили врачам передал глава Минпромторга Денис Мантуров.
Это первая поставка, всего будет поставлено 23 реанимобиля. Машины сделаны на базе микроавтобуса Ford Transit и оснащены всем необходимым оборудованием, в основном российского производства. Каждая машина укомплектована аппаратом ИВЛ, дефибриллятором-монитором, электрокардиографом с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ, монитором параметров пациента, аппаратом ЭКГ с возможностью дистанционной передачи данных, тележкой-каталкой для транспортировки пациентов и другим необходимым оборудованием.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев, отметил, что это не просто автомобиль скорой помощи, а реанимационные автомобили. В Области насчитывается всего 77 таких машин и всей они в условиях борьбы с распространением коронавируса находятся на линии.
Президент России Владимир Путин поставил задачу поставить регионам 1200 новых реанимобилей, на их закупку было выделено 5,2 миллиарда рублей. По словам Мантурова, поставка автомобилей в регионы начнется уже на следующей неделе. Кроме того, 5 миллиардов рублей будет выделено на закупку машин скорой помощи, в том числе для малых городов и сел.
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