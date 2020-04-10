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Город (Москва и область)     10.04.2020 08:15

Москва еще не прошла пик заболеваемости коронавирусом - Собянин

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Теги:  Сергей Собянин  коронавирус 

10 апреля, Mossovetinfo.ru – Москва еще не прошла пик заболеваемости коронавирусом, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости.

«Я вам точно говорю, никакого пика еще не наступило, мы находимся скорее у подножия этого пика, даже не в середине», - заявил мэр Москвы.

Собянин заявил, что городу предстоит серьезное испытание, к которому надо готовиться. По словам мэра Москвы, в данной ситуации надо сделать максимум возможного - максимально подготовить медицинскую систему, максимально возможно тестировать людей, максимально контролировать карантинные меры, и снизить до минимума передвижения по городу, соблюдая при этом баланс между безопасностью и экономическими вопросами.

На 9 апреля в Москве было зафиксировано 6698 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 313 человек, скончалось - 38.


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Теги: 
Сергей Собянин  коронавирус 

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