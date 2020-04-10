10 апреля, Mossovetinfo.ru – Москва еще не прошла пик заболеваемости коронавирусом, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости.



«Я вам точно говорю, никакого пика еще не наступило, мы находимся скорее у подножия этого пика, даже не в середине», - заявил мэр Москвы.



Собянин заявил, что городу предстоит серьезное испытание, к которому надо готовиться. По словам мэра Москвы, в данной ситуации надо сделать максимум возможного - максимально подготовить медицинскую систему, максимально возможно тестировать людей, максимально контролировать карантинные меры, и снизить до минимума передвижения по городу, соблюдая при этом баланс между безопасностью и экономическими вопросами.



На 9 апреля в Москве было зафиксировано 6698 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 313 человек, скончалось - 38.