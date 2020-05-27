27 мая. Mossovetinfo.ru – Москва готова и к первому и даже ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, сообщила на заседании в Мосгордуме Елена Андреева, руководитель управления Роспотребнадзора по столице.



В начале мая Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по для поэтапного снятия ограничений в условиях эпидемического распространения COVID-19. Снимать ограничения предлагается в три этапа в зависимости от ряда факторов: коэффициента распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, свободного коечного фонда и охвата тестированием.



«Индекс распространения инфекции в Москве составляет 0,85... Если смотреть по этим трем показателям, то Москва готова к первому и в принципе готова ко второму этапу снятию ограничений», - рассказала Андреева.



По словам главы столичного Роспотребнадзора, в Москве уже есть возможность перейти к открытию предприятий сферы обслуживания и также разрешить прогулки. При этом, Андреева отметила необходимость продолжения «жесткого соблюдения требований».