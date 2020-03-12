12 марта. Mossovetinfo.ru – Москва технически полностью готова к проведению электронного голосования по поправке в Конституцию, сообщил на заседании Общественной палат столицы начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.



Костырко отметил, что техническая возможность электронного голосования есть, с учетом того, что в Москве насчитывается 7,3 миллиона избирателей, ограничений по количеству участников электронного голосования власти не видят. При этом Костырко выразил мнение, что не все избиратели захотят проголосовать дистанционно.



Костырко также отметил, что если на выборах в Мосгордуму избирательный бюллетень для электронного голосования оставался на экране 15 минут, то теперь он будет оставаться на экране компьютера или гаджета пользователя весь срок голосования, и будет доступен в личном кабинете до тех пор, пока избиратель не проголосует. При этом, все требования по анонимности и тайне голосований будут сохранены.