Москва находится очень близко к более жестким ограничениям - Собянин

17 июня. Mossovetinfo.ru – Ситуация с коронавирусом в Москве близка к тому, что в городе придется ввести временные, но жесткие ограничения из-за коронавируса.



«Мы находимся очень близко к более жестким решениям. Временным, но жестким решениям по ограничениям», - сказал Собянин в ходе встречи с рестораторами.



Он отметил, что на данный момент в Москве развернуто около 17 тысяч коек для больных коронавирусом, в ближайшее время их число увеличится до 20 тысяч. «Практически ни один европейский город себе такое позволить не может. Но еще раз скажу, что все равно это не безграничные возможности», - подчеркнул Собянин.



Мэр Москвы подчеркнул, что в подобной ситуации власти будут вынуждены «все больше и больше выводить из нормального оборота больницы и бросать их на борьбу с коронавирусом».