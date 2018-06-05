5 июня. Mossovetinfo.ru – В ближайшие три года власти Москвы намерены выделить около 3,3 миллиарда рублей на строительство подъездных дорог к садовым некоммерческим товариществам (СНТ) в Подмосковье, сообщил заммэра Москвы Марат Хуснуллин.
Новые дороги прорабатываются с учетом «привязки» к железнодорожным станциям и имеющимся рядом с дачными поселками деревням. Всего планируется построить до 200 километров новых дорог. При этом Хуснуллин подчеркнул, что все новые дороги будут бесплатными и будут строиться за счет бюджета.
Ранее сообщалось, что москвичи на выборах мэра смогут принять участие в голосование на участках, которые будут созданы за пределами Москвы, в том числе в крупных СНТ.
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