5 июня. Mossovetinfo.ru – В ближайшие три года власти Москвы намерены выделить около 3,3 миллиарда рублей на строительство подъездных дорог к садовым некоммерческим товариществам (СНТ) в Подмосковье, сообщил заммэра Москвы Марат Хуснуллин.



Новые дороги прорабатываются с учетом «привязки» к железнодорожным станциям и имеющимся рядом с дачными поселками деревням. Всего планируется построить до 200 километров новых дорог. При этом Хуснуллин подчеркнул, что все новые дороги будут бесплатными и будут строиться за счет бюджета.



Ранее сообщалось, что москвичи на выборах мэра смогут принять участие в голосование на участках, которые будут созданы за пределами Москвы, в том числе в крупных СНТ.