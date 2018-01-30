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Город     30.01.2018 13:46

Москва определила порядок расширения жилплощади участниками реновации

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Теги:  реновация  программа реновации  жилье  снос пятиэтажек  переселение 

30 января. Mossovetinfo.ru - Москва определила порядок расширения жилплощади участниками реновации. Проект постановления был принят на заседании президиума правительства столицы.

За доплату можно получить квартиру большей площади или с большим количеством комнат. Для этого необходимо будет отправить письменное заявление в Фонд реновации.

Кроме того, участники программы реновации получат скидку в размере 10 процентов.

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Карта места

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Теги: 
реновация  программа реновации  жилье  снос пятиэтажек  переселение 

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