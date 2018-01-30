Москва определила порядок расширения жилплощади участниками реновации

30 января. Mossovetinfo.ru - Москва определила порядок расширения жилплощади участниками реновации. Проект постановления был принят на заседании президиума правительства столицы.



За доплату можно получить квартиру большей площади или с большим количеством комнат. Для этого необходимо будет отправить письменное заявление в Фонд реновации.



Кроме того, участники программы реновации получат скидку в размере 10 процентов.