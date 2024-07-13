18 июля — Mossovetinfo.ru — В связи с неудовлетворительными результатами качества воды по микробиологическим показателям на середину июля закрыты часть зон для купания, которые были открыты в начале сезона, а также закрыты на реконструкцию 4 зоны отдыха с купанием, сообщает Управление Роспотребнадзора по г. Москве.
«По состоянию на 17.07.2024 открыты для купания: Тропарёво (ЮЗАО); Большой городской пруд (ЗелАО), Чёрное озеро (ЗелАО)», - отмечается в сообщении.
«В настоящее время в связи с несоответствием качества воды водоема санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям временно до получения удовлетворительных результатов воды запрещено купание в зоне отдыха «Озеро Белое» (ВАО)», - также отмечается в сообщении.
Управление Роспотребнадзора по г. Москве напоминает, что «в связи с неудовлетворительными результатами качества воды по микробиологическим показателям всё ещё закрыты для купания Головинские пруды (САО), пляж «Динамо» (САО), Левобережье (САО), «Большой Садовый пруд» (САО) (находящийся на контроле Межрегионального управления №1 ФМБА России), Мещерское (ЗАО). Купание в водоёмах запрещено, установлены знаки о запрете. После получения удовлетворительных результатов качества воды информация о возобновлении купания будет оперативно размещена на сайте Управления Роспотребнадзора по г. Москве».
Также сообщается, что «закрыты на реконструкцию 4 зоны отдыха с купанием: Путяевский пруд №1 (ВАО), Серебряный бор-2 (СЗАО), Серебряный бор-3 (СЗАО), Школьное озеро (ЗелАО)».
В начале сезона в эксплуатацию были приняты 7 зон отдыха для купания и 39 зон без купания.
Ранее ИА «Моссовет» отмечало, что «дефицит зон отдыха, в первую очередь с купанием, провоцирует людей использовать для плавания места, не предназначенные для этих целей
» и это приводит к несчастным случаям со смертельным исходом.
В 2016 году на территории столицы было организовано 12 зон отдыха с купанием
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