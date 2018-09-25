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Город (Москва и область)     25.09.2018 09:43

Москва отказалась от услуг частных эвакуаторов

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Теги:  АМПП  эвакуация автомобилей 

25 сентября. Mossovetinfo.ru – С 25 сентября в Москве полностью отказываются от услуг частных эвакуаторов, сообщает портал mos.ru

Ранее ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» заключал договора с организациями, которые занимались эвакуацией автомобилей. Однако на частных эвакуаторов поступали многочисленные жалобы за нарушения правил дорожного движения и небрежное обращение с эвакуируемыми автомобилями. Теперь эвакуацию автомобилей будут производить только собственные эвакуаторы ГКУ «АМПП». Всего эвакуацией автомобилей на штрафстоянки будут заниматься 270 городских эвакуаторов.

По словам генерального директора ГКУ «АМПП» Александра Гривняка, сотрудники, которые будут заниматься эвакуацией автомобилей, обязаны строго следовать регламентам и инструкциям, соблюдать дисциплину и технику безопасности.


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Теги: 
АМПП  эвакуация автомобилей 

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