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Город (Москва и область)
25.09.2018, 10:01
Здание в стиле сталинских «высоток» построят на Ленинградском проспекте
25 сентября. Mossovetinfo.ru – На Ленинградском проспекте в Мосве построят многофункциональный комплекс в стиле сталинских «Высоток», сообщает АГН «Москва» со ссылкой на представителя девелоперской...
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Город (Москва и область)
25.09.2018, 09:43
Москва отказалась от услуг частных эвакуаторов
25 сентября. Mossovetinfo.ru – С 25 сентября в Москве полностью отказываются от услуг частных эвакуаторов, сообщает портал mos.ru Ранее ГКУ «Администратор московского парковочного пространств...
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Город (Москва и область)
25.09.2018, 09:19
В Москве начали включать отопление
25 сентября. Mossovetinfo.ru – Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) начала подачу тепла на объекты социальной сферы и в жилые дома Москвы, сообщается на официальном сайте организа...