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Город (Москва и область)     16.11.2023 10:03

Москва — первая среди мировых столиц по доступности и разнообразию музейных экспозиций — Собянин

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Теги:  Москва  Собянин  музеи  рейтинги  Узнай Москву 

16 ноября — Mossovetinfo.ru Москва — первая среди мировых столиц по доступности и разнообразию музейных экспозиций и также седьмая среди 156 мегаполисов в категории "Культурная жизнь" рейтинга Global Cities Index 2023, сообщил в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«У нас больше 440 музеев и выставочных залов. В среднем за год проходит 14 тыс. мероприятий и 1300 выставок. Работают программы "Московская музейная неделя", "Музеи — детям", "Ночь в музее".

В общем зачёте Global Cities Index Москва второй год подряд занимает 21 место. Сравнение глобальных городов включает 29 показателей по таким направлениям, как деловая активность, развитие человеческого капитала и культурный опыт», – написал Собянин.

В конце апреля 2023 года Собянин сообщил, что портал "Узнай Москву" составил рейтинг популярных столичных мест. В него попали известные усадьбы, музеи и заповедники,в топе у посетителей портала: сад "Эрмитаж", усадьба Воронцово, усадьба Кусково и музей-заповедник "Коломенское".

В интерактивном онлайн-гиде портала "Узнай Москву" можно найти фотографии и описания зданий, памятников, музеев, усадеб и более 250 тематических маршрутов по разным районам города.

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Карта места

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Теги: 
Москва  Собянин  музеи  рейтинги  Узнай Москву 

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