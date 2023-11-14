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16.11.2023, 10:03
Москва — первая среди мировых столиц по доступности и разнообразию музейных экспозиций — Собянин
16 ноября — Mossovetinfo.ru Москва — первая среди мировых столиц по доступности и разнообразию музейных экспозиций ...
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Город (Москва и область)
15.11.2023, 11:42
Чем удивит каток на ВДНХ после открытия 24 ноября
15 ноября — Mossovetinfo.ru — Каток на ВДНХ начнет работать 24 ноября, и в течение всего зимнего сезона здесь будут про...
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Город (Москва и область)
14.11.2023, 11:38
Нейросети в Москве научились выявлять лор-заболевания на рентгеновских снимках
14 ноября — Mossovetinfo.ru — В Москве нейросети впервые начали распознавать признаки лор-заболеваний на рентгеновс...