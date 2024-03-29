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Город (Москва и область)
31.03.2024, 09:13
Переменная облачность и до 18 градусов тепла ожидаются в Москве и области 31 марта
31 марта — Mossovetinfo.ru —— Переменная облачность, без осадков и до 18 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмоско...
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Город (Москва и область)
30.03.2024, 07:54
Дождь и до 14 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 30 марта
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Город (Москва и область)
29.03.2024, 20:07
Собянин утвердил планы озеленения Москвы на 2024 год
29 марта — Mossovetinfo.ru —— Более 350 тысяч деревьев и кустарников планируется высадить в 2024 году в Москве в соответ...