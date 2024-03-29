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Город (Москва и область)     31.03.2024 09:13

Переменная облачность и до 18 градусов тепла ожидаются в Москве и области 31 марта

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Теги:  Москва  погода  Гидрометцентр России  Московская область 

31 марта — Mossovetinfo.ru —— Переменная облачность, без осадков и до 18 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в воскресенье, 31 марта. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 15 до 17 градусов тепла, по области от плюс 13 до плюс 18 градусов. Ветер юго-западный, южный, 5–10 м/c», – говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

В конце марта и начале апреля в Москве ожидается аномально теплая погода сообщил Гидрометцентр России.

Накануне сообщалось, что суббота обновила температурный максимум 2024 года.

В ночь на понедельник в столице похолодает до семи градусов, также сообщает Гидрометцентр России.

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Теги: 
Москва  погода  Гидрометцентр России  Московская область 

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