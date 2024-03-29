31 марта — Mossovetinfo.ru —— Переменная облачность, без осадков и до 18 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмоско...

29 марта — Mossovetinfo.ru —— Более 350 тысяч деревьев и кустарников планируется высадить в 2024 году в Москве в соответ...