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Город (Москва и область)     03.10.2020 09:03

Москва расширяет программу бесплатного лекарственного обеспечения больных COVID-19

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Теги:  коронавирус  лекарства 

3 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве расширена программа бесплатного лекарственного обеспечения больных коронавирусом, которые лечатся амбулаторно. Об этом сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Амбулаторные пациенты будут получать новые противовирусные препараты. Для профилактики возможных возможных осложнений пациентам со среднетяжелым течением болезни будут выписываться антикоагулянты, препятствующие свертыванию крови и образованию тромбов.

Амбулаторные пациенты, у которых была диагностирована пневмония, будут по решению врача бесплатно получать пульсоксиметры. Эти приборы позволяют мгновенно оценивать уровень насыщения крови кислородом – ключевой показатель для оценки состояния при коронавирусе.

Пациентам, проходящим диагностику на коронавирус, и пациентам из групп риска будет одновременно проводиться экспресс-тестирование на грипп. Также расширяем перечень обязательных анализов для пациентов с COVID-19.

Собянин отметил, что необходимые лекарства и медицинские приборы закуплены в достаточном количестве. Решение об их назначении и выдаче принимают лечащие врачи.

Ранее Собянин заявил, что количество новых случаев заражения коронавирусом в Москве в ближайшее время может приблизиться к 3 тысячам случаев в сутки. Мэр Москвы назвал ситуацию с коронавирусом в городе критичной и заявил, что, если не удастся обуздать рост числа заболеваний, властям придется вновь вводить жесткие ограничения.


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Теги: 
коронавирус  лекарства 

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