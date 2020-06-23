23 июня. Mossovetinfo.ru – Во вторник, 23 июня, Москва перешла к новому этапу снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.



Со вторника в городе возобновляют работу в полном объеме кафе и рестораны, открываются фитнес-клубы, бассейны и другие спортивные объекты, переходят на обычный режим работы детские сады, учреждения социальной защиты. Подробнее о том, какие ограничения в Москве снимаются с 23 июня можно прочитать здесь.



Ограничения начали снимать в Москве в конце мая. Часть ограничений была снята в Москве 1 июня, после чего в столице был опубликован график снятия ограничений. Часть ограничений была снята 9 и 16 июня.