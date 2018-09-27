27 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление правительства Москвы об увеличении субсидий фермерам и организациям агропромышленного комплекса региона, постановление опубликовано на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Согласно постановлению, субсидии субсидия на затраты 1 центнера реализованного молока увеличивается: при реализации 4-6 тысяч килограмм со 110 до 220 рублей, при реализации 6-7 тысяч килограмм – с 200 до 400 рублей, при реализации 7-8 тысяч килограмм с 300 до 600 рублей, и при реализации 8 тысяч и более килограмм - с 350 до 700 килограмм.



Также повышены затраты на содержание маточного скота вместо 5 тысяч рублей субсидия вырастет до 6,5 тысяч рублей. Эта сумма будет умножаться на количество маточного поголовья и специальный коэффициент численности поголовья.



Новые субсидии начнут выплачивать с 1 января 2019 года.