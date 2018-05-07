7 мая. Mossovetinfo.ru – За первый квартал 2018 года Департамент городского имущества города Москвы оформил 38 дополнительных соглашений об изменении цели предоставления земельных участков для строительства/реконструкции. Об этом ИА «Моссовет» сообщили в пресс-службе департамента.



Поступления в бюджет от инвестиционных платежей по новым соглашениям составили 943,65 миллиона рублей. Общая сумма поступлений от инвестплатежей в бюджет, включая рассрочку по ранее заключенным соглашениям, составила 4,66 миллиарда рублей.