Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     21.10.2018 11:02

Москва входит в число лидеров по интеллектуальной транспортной системе - Собянин

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  транспорт  Сергей Собянин  Собянин 

21 октября. Mossovetinfo.ru – Москва входит в число лидеров по интеллектуальной транспортной системе. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 1» мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что система обеспечивает движение потока на улицах Москвы, включая общественный транспорт.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
транспорт  Сергей Собянин  Собянин 

Возврат к списку

Лента новостей

11:02 Город (Москва и область) Москва входит в число лидеров по интеллектуальной транспортной системе - Собянин

17:47 Город (Москва и область) Здания Ховринской больницы начнут сносить в ноябре

20:57 Город (Москва и область) Мэрия Москвы отозвала согласование «Возвращения имен»

17:02 Город (Москва и область) Станцию БКЛ «Савеловская» откроют до конца года

15:46 Общество Опубликован рейтинг доверия российским политикам, политическим партиям и институтам власти

Актуальные материалы

09:02 Город (Москва и область) Названы самые популярные транспортные приложения Москвы

08:31 Город (Москва и область) В Москве названы самые популярные электронные услуги

08:17 Город (Москва и область) Бесплатные кинопоказы авторских мультфильмов пройдут в Москве

12:25 Город (Москва и область) Железнодорожную станцию Ховрино построят в течение трех лет

12:09 Город (Москва и область) Станцию метро «Беломорская» планируется открыть до конца года - Хуснуллин

09:14 Город (Москва и область) Какие автобусные маршруты появятся в ТиНАО до конца ноября

14:58 Город (Москва и область) В Москве зимой заработают почти 1,5 тысячи катков

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru