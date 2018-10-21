21 октября. Mossovetinfo.ru – Москва входит в число лидеров по интеллектуальной транспортной системе. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 1» мэр столицы Сергей Собянин.



Он отметил, что система обеспечивает движение потока на улицах Москвы, включая общественный транспорт.