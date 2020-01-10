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Город (Москва и область)     10.01.2020 17:09

Москва вошла в пятерку лучших городов мира

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Теги:  Москва  рейтинги 

10 января. Mossovetinfo.ru – Москва поднялась на пятое место в рейтинге Best Cities, который составляется международной консалтинговой компании Resonance Consultancy, сообщается на портале mos.ru.

Рейтинг по итогам 2019 года был опубликован 7 января. За год Москва показала положительную динамику в пяти категориях рейтинга: «Экономическое процветание», «Место жительства», «Времяпрепровождение», «Популяризация» и «Продукт». В результате Москва обошла в рейтинге Дубай, Сингапур, Барселону, Лос-Анджелес и Рим, и вышла на пятое место. Впереди Москвы находятся Лондон, Нью-Йорк, Париж и Токио.

Рейтинг Best Cities оценивает 100 городов мира с населением от миллиона человек и выше по шести категориям, в том числе инфраструктура, достопримечательности, городская среда и экономическое процветание.


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Теги: 
Москва  рейтинги 

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