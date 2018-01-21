21 января. Mossovetinfo.ru – Москва вошла в пятерку популярных новогодних маршрутов в мире. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».



«Мы это видим по количеству туристов - и иностранных и российских», - отметил мэр Москвы.



Он добавил, что фестиваль «Путешествие в Рождество» посетило более 14 миллионов человек – это рекордное число участников для культурных общественных мероприятий в Москве.