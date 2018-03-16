Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     16.03.2018 20:49

Москва впервые за многие годы избежала эпидемии гриппа и ОРВИ

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  грипп  ОРВИ  эпидемия  вакцинация 

16 марта. Mossovetinfo.ru - В настоящее время в Москве показатели заболеваемости ОРВИ находятся ниже эпидемического порога во всех возрастных группах населения на 35%-55%. Москва впервые за многие годы избежала эпидемии гриппа и ОРВИ. Об этом в пятницу на оперативном совещании в Правительстве Москвы сообщил заместитель мэра столицы Леонид Печатников.

«С учетом приближающегося окончания зимнего сезона 2017-2018 гг. можно сделать прогноз о том, что этой зимой Москва впервые за многие годы избежала эпидемии гриппа и ОРВИ», - сообщил зам. vэра.

В медицинских учреждениях Москвы с 1 сентября 2017 года по 11 марта 2018 года зарегистрировано 1 752 953 случая заболевания ОРВИ, сообщил Печатников.

Основной причиной низкого уровня заболеваемости московские власти называют массовую прививочную кампанию.

В то же время в пятницу в ходе встречи с работниками сферы здравоохранения Президент России Владимир Путин счел возможным введение административных мер для вакцинации детей и взрослых в РФ, отметив, что нужно действовать аккуратно, «без административных окриков».

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  грипп  ОРВИ  эпидемия  вакцинация 

Возврат к списку

Лента новостей

21:40 В России МИД РФ закончил подготовка ответных мер против Великобритании

21:22 В мире Президент Украины распорядился подготовить изменения в Конституцию по вступлению в НАТО и ЕС

20:49 Город (Москва и область) Москва впервые за многие годы избежала эпидемии гриппа и ОРВИ

14:24 Город (Москва и область) Для первого маршрута МЦД закупят 23 поезда «Иволга»‍

13:42 Происшествия Суд заочно арестовал фигуранта дела о хищении средств на ремонт транспорта Москвы

Актуальные материалы

12:15 В России Перечень поручений по реализации послания президента Федеральному Собранию

10:39 Город (Москва и область) ФАС намерена возбудить дела против аэропортов Москвы из-за такси

08:20 Город (Москва и область) Власти Москвы пока не будут предоставлять льготную ипотеку участникам программы реновации

16:22 В мире Великобритания высылает 23 российских дипломата - Мэй

14:48 Город (Москва и область) Более 1,3 тысячи отелей Москвы прошли сертификацию в рамках подготовки к ЧМ-2018

10:20 Власть «Дачная амнистия» продлена еще на два года

19:33 Общество Олег Табаков будет похоронен на Новодевичьем кладбище

09:58 Город (Москва и область) Москву в конце недели ждут сильный снегопад и январские морозы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru