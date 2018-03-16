Москва впервые за многие годы избежала эпидемии гриппа и ОРВИ

16 марта. Mossovetinfo.ru - В настоящее время в Москве показатели заболеваемости ОРВИ находятся ниже эпидемического порога во всех возрастных группах населения на 35%-55%. Москва впервые за многие годы избежала эпидемии гриппа и ОРВИ. Об этом в пятницу на оперативном совещании в Правительстве Москвы сообщил заместитель мэра столицы Леонид Печатников.



«С учетом приближающегося окончания зимнего сезона 2017-2018 гг. можно сделать прогноз о том, что этой зимой Москва впервые за многие годы избежала эпидемии гриппа и ОРВИ», - сообщил зам. vэра.



В медицинских учреждениях Москвы с 1 сентября 2017 года по 11 марта 2018 года зарегистрировано 1 752 953 случая заболевания ОРВИ, сообщил Печатников.



Основной причиной низкого уровня заболеваемости московские власти называют массовую прививочную кампанию.



В то же время в пятницу в ходе встречи с работниками сферы здравоохранения Президент России Владимир Путин счел возможным введение административных мер для вакцинации детей и взрослых в РФ, отметив, что нужно действовать аккуратно, «без административных окриков».