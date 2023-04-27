Другие материалы
-
Город (Москва и область)
27.04.2023, 19:24
Москва встала в 10‑балльных пробках
27 апреля. Mossovetinfo.ru - На дорогах столицы образовались 10-балльные заторы вечером в четверг. В основном затруднен...
-
Город (Москва и область)
27.04.2023, 12:30
С 14:30 27 апреля в центре Москвы ряд улиц перекроют, ожидаются пробки 9 баллов - ЦОДД
27 мая. Mossovetinfo.ru - ЦОДД прогнозирует пробки до девяти баллов в Москве вечером 27 апреля так как на ряде улиц в цен...
-
Город (Москва и область)
27.04.2023, 07:30
«Главное богатство Москвы — это люди», — Собянин
27 апреля, Mossovetinfo.ru - «Главное богатство Москвы — это люди», — подчеркнул Мэр Москвы Сергей Собянин, выступая 26...