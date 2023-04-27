Москва встала в 10‑балльных пробках

27 апреля. Mossovetinfo.ru - На дорогах столицы образовались 10-балльные заторы вечером в четверг. В основном затруднения наблюдаются в центре города и на вылетных магистралях, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки». Водители не могут проехать по центральной части города. В основном в тех местах, где действуют временные ограничения: на Бульварном и Садовом кольце, а также на ТТК.



Как ранее сообщало ИА МОССОВЕТ, ЦОДД прогнозировал пробки до девяти баллов в Москве вечером 27 апреля так как на ряде улиц в центральной части города будет временно закрыт проезд с 14:30 и до окончания мероприятий. В местах ограничений с 00:01 27 апреля до 3:00 28 апреля запрещена парковка. ЦОДД рекомендовал пользоваться общественным транспортом.



Ситуация с трафиком вечером 27 апреля наиболее затруднена внутри Садового кольца, на Третьем транспортном кольце, на Ленинградском, Варшавском, Ярославском шоссе и шоссе Энтузиастов.



Свободное движение на МКАД наблюдается только на ряде участков.



Автолюбителям посоветовали отложить поездки на более позднее время. Горожанам рекомендуют делать выбор в пользу общественного транспорта.



Ожидается, что ситуация на дорогах улучшится после 22:00.