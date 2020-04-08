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Город (Москва и область)     08.04.2020 12:04

Москва выделит федеральным больницам города 5 мрлд руб для борьбы с коронавирусом

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Теги:  коронавирус  больницы  деньги 

8 апреля. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы выделят федеральным больницам, находящимся на территории города, 5 миллиардов рублей на борьбу с распространением коронавируса, сообщается на портале mos.ru.

Выделенные средства будут направлены на перепрофилирование больниц для лечения зараженных коронавирусом, а также на приобретение необходимого оборудования, препаратов, средств индивидуальной защиты, медицинских материалов.

Кроме того, дополнительные средства будут выделены на материальное стимулирование медиков. Врачи перепрофилированных больниц будут получать надбавку в размере 70 тысяч рублей, средний медперсонал – 50 тысяч, младший медперсонал – 30 тысяч. Также предусмотрены выплаты другим врачам в связи с уменьшением объема оказываемой помощи.

На 8 апреля в Москве зафиксирован 5841 случай заражения коронавирусом. Вылечились 270 человек, скончался - 31.


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Теги: 
коронавирус  больницы  деньги 

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