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Город (Москва и область)
06.11.2019, 10:45
Наибольшее количество ДТП с начала года произошло в ЮАО
6 ноября. Mossovetinfo.ru – Наибольшее количество ДТП за первые 9 месяцев 2019 года произошло в Южном административном округе Москвы, сообщает пресс-служба столичного ГИБДД. Сообщается, что с...
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Город (Москва и область)
06.11.2019, 09:57
Москва закупит 300 электробусов в 2020 году
6 ноября. Mossovetinfo.ru – В 2020 году Москва закупит 300 новых российских электробусов, соответствующий конкурс планируется объявить в ноябре, сообщил журналистам заммэра Москвы Максим Ликсутов. ...
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Город (Москва и область)
06.11.2019, 09:28
Аэроэкспрессы в Шерметьево после запуска МЦД начнут ходить из Одинцова
6 ноября. Mossovetinfo.ru – Аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево начнут ходить от платформы Одинцово после запуска маршрута МЦД-1 «Одинцово – Лобня», сообщают «Ведомости» со ссылкой на генерального...