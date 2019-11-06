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Город (Москва и область)     06.11.2019 09:57

Москва закупит 300 электробусов в 2020 году

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Теги:  электробусы  общественый транспорт  закупка  торги 

6 ноября. Mossovetinfo.ru – В 2020 году Москва закупит 300 новых российских электробусов, соответствующий конкурс планируется объявить в ноябре, сообщил журналистам заммэра Москвы Максим Ликсутов.

По словам Ликсутова, контракт будет заключен на 15 лет, в этот период производитель обязан будет содержать и эксплуатировать электробусы в отличном состоянии.

Ликсутов также отметил, что Москва является лидером по использованию электробусов. В настоящий момент в Москве работает 275 электробусов на 16 маршрутах наземного транспорта. До конца года в Москву поступят еще 55 электробусов.


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Теги: 
электробусы  общественый транспорт  закупка  торги 

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