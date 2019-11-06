6 ноября. Mossovetinfo.ru – В 2020 году Москва закупит 300 новых российских электробусов, соответствующий конкурс планируется объявить в ноябре, сообщил журналистам заммэра Москвы Максим Ликсутов.



По словам Ликсутова, контракт будет заключен на 15 лет, в этот период производитель обязан будет содержать и эксплуатировать электробусы в отличном состоянии.



Ликсутов также отметил, что Москва является лидером по использованию электробусов. В настоящий момент в Москве работает 275 электробусов на 16 маршрутах наземного транспорта. До конца года в Москву поступят еще 55 электробусов.