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Город (Москва и область)     13.07.2020 23:27

В Москве за сутки скончались 37 пациентов с коронавирусом

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Теги:  коронавирус 

13 июля. Mossovetinfo.ru –  В Москве за прошедшие сутки умерли 37 человек с подтвержденным COVID-19. Об этом в понедельник к полуночи сообщили в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«В Москве скончались 37 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - сообщили в штабе.

Общее число подтвержденных штабом жертв короновируса в Москве увеличилось до 4 205 человек.
Департамент здравоохранения Москвы ранее в понедельник опубликовал данные смертности за июнь 2020 года.

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Теги: 
коронавирус 

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