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Город (Москва и область)
13.07.2020, 23:27
В Москве за сутки скончались 37 пациентов с коронавирусом
13 июля. Mossovetinfo.ru – В Москве за прошедшие сутки умерли 37 человек с подтвержденным COVID-19. Об этом в понедельник к полуночи сообщили в региональном оперативном штабе по контролю и монит...
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Город (Москва и область)
13.07.2020, 23:25
На допвыборах мундепов 13 сентября в Москве будет электронное голосование
13 июля. Mossovetinfo.ru – На дополнительных выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский и депутатов Совета депутатов муниципального округа Марьино, которые состоятся 13 ...
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Город (Москва и область)
13.07.2020, 11:00
В Москве отменили масочный режим на улицах
13 июля. Mossovetinfo.ru – В Москве в понедельник, 13 июля, в рамках нового этапа снятия коронавирусных ограничений отменен масочный режим на улицах. Теперь носить маски на улице рекомендует...