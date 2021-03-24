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Город (Москва и область)     24.03.2021 10:42

Москвичам напомнили о работе сервиса поиска пропавших животных

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Теги:  домашние живтоные  животные в городе  сервисы  поиск 

24 марта. Mossovetinfo.ru — Сервис «Поиск пропавших и найденных животных» на портале mos.ru за три месяца работы помог москвичам найти более 40 пропавших домашних питомцев.

В общей сложности, с начала работы сервиса москвичи разместили на нем более 340 объявлений о пропавших и найденных животных. 45 кошек и собак уже вернулись к своим хозяевам.

Сервис позволяет разместить информацию о животном, детальное описание, приложить фотографии, указать место, где его видели в последний раз.

В настоящее время на сервисе размещено около 280 активных объявлений. 180 из них касаются собак, чуть более 100 - пропавших и найденных кошек.

Ранее сообщалось, что согласно данным опроса, домашних питомцев держат 46% москвичей. При этом, горожане больше любят кошек, чем собак.

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Карта места

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Теги: 
домашние живтоные  животные в городе  сервисы  поиск 

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