31 мая. Mossovetinfo.ru – Продлить проездные в Москве можно после 14 июня, обращаться в кассы в понедельник, 1 июня не нужно, сообщается в telegram-канале департамента транспорта столицы.



Продлить проездной можно будет если в период с 30 марта по 14 июня совершено не более 22 поездок. Чтобы продлить проездной, после 14 июня необходимо будет обратиться в кассу метро или киоск Мосгортранса.



Проездной продлят на тот срок его действия, который попал на период режима повышенной готовности с 30 марта по 14 июня. Так, если срок действия проездного заканчивался 22 апреля, то он будет продлен на 24 дня.