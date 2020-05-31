 
Актуальные темы: пропуск пропуска коронавирус реновация
Город (Москва и область)     31.05.2020 14:57

Москвичам рассказали, как продлить проездной после снятия ограничений

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  проездные  продление 

31 мая. Mossovetinfo.ru – Продлить проездные в Москве можно после 14 июня, обращаться в кассы в понедельник, 1 июня не нужно, сообщается в telegram-канале департамента транспорта столицы.

Продлить проездной можно будет если в период с 30 марта по 14 июня совершено не более 22 поездок. Чтобы продлить проездной, после 14 июня необходимо будет обратиться в кассу метро или киоск Мосгортранса.

Проездной продлят на тот срок его действия, который попал на период режима повышенной готовности с 30 марта по 14 июня. Так, если срок действия проездного заканчивался 22 апреля, то он будет продлен на 24 дня.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
проездные  продление 

Возврат к списку

Лента новостей

15:02 Город (Москва и область) Сильные подтопления образовались в некоторых муниципалитетах Подмосковья

14:57 Город (Москва и область) Москвичам рассказали, как продлить проездной после снятия ограничений

13:25 Город (Москва и область) Москвичи смогут обжаловать штрафы за нарушение изоляции по видеосвязи

13:09 Город (Москва и область) За май в Москве выпало три месячные нормы осадков

11:42 Город (Москва и область) Менее 800 случаев коронавируса зафиксировано в Подмосковье за сутки

Актуальные материалы

17:28 Город (Москва и область) График прогулок. Интерактивная карта

20:09 Власть Масочный режим усилят в Москве с 1 июня

09:59 Город (Москва и область) Как оформить пропуска для проезда с 27 мая из Подмосковья в Москву

11:22 Город (Москва и область) Как записаться на прием в центры госуслуг «Мои документы»

14:41 Мнения Власти будут вынуждены смягчить условия для досрочного выхода на пенсию - эксперт

18:26 Город (Москва и область) Цифровые пропуска отменят в Подмосковье с 23 мая

13:47 Другое В легких пациентов, скончавшихся от коронавируса, вскрытие выявило особенность

12:33 Власть ЦИК РФ возобновил подготовку к рефередуму по Конституции

12:09 Город (Москва и область) 25 или 26 мая в Подмосковье вновь начнут отключать отопление

19:24 Власть С 27 мая в Москве будут действовать только московские цифровые пропуска

17:48 Город (Москва и область) МФЦ Подмосковья могут возобновить работу 25 мая

14:31 Власть Путин предложил провести ЕГЭ 29 июня

08:44 Общество Теплая погода вернется в Москву в конце мая

15:05 Мнения Жириновский предложил ликвидировать Совфед и сократить депутатов Госдумы и Мосгордумы

23:06 Другое Генпрокурор США: сотрудничество Apple с Россией угрожает слежке за гражданами

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru