29 декабря. Mossovetinfo.ru - Госучреждения Москвы в дни новогодних праздников продолжат принимать граждан, однако режим их работы изменится.



В новогодние праздники для москвичей будут работать центры госуслуг «Мои документы», ЗАГСы и дворцы бракосочетания, ветеринарные клиники, служба психологической помощи.



Подробнее о работе столичных госучреждений в дни новогодних праздников можно узнать на портале mos.ru.