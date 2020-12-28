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Город (Москва и область)     28.12.2020 09:31

Москвичам рассказали о работе транспорта в праздники

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Теги:  метро  МЦД  МЦК  общественный транспорт  Новый год  праздники  изменения 

28 декабря. Mossovetinfo.ru - Режим работы общественного транспорта изменится в Москве в дни новогодних праздников.

Ранее стало известно, что в новогоднюю ночь метро, МЦД и МЦК будут работать всю ночь. Кроме того, в таком же режиме они будут работать на Рождество - в ночь с 6 на 7 января.

Помимо этого, в дни новогодних праздников изменится режим работы и некоторые маршруты наземного общественного транспорта.

Подробнее об изменениях в работе общественного транспорта в дни новогодних праздников можно узнать на портале mos.ru.


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Карта места

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Теги: 
метро  МЦД  МЦК  общественный транспорт  Новый год  праздники  изменения 

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