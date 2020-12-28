28 декабря. Mossovetinfo.ru - Режим работы общественного транспорта изменится в Москве в дни новогодних праздников.



Ранее стало известно, что в новогоднюю ночь метро, МЦД и МЦК будут работать всю ночь. Кроме того, в таком же режиме они будут работать на Рождество - в ночь с 6 на 7 января.



Помимо этого, в дни новогодних праздников изменится режим работы и некоторые маршруты наземного общественного транспорта.



Подробнее об изменениях в работе общественного транспорта в дни новогодних праздников можно узнать на портале mos.ru.