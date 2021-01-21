Москвичам старше 65 лет разблокируют транспортные карты после вакцинации от COVID-19

21 января. Mossovetinfo.ru – До существенного улучшения эпидемиологической ситуации в Москве сохраняется и домашний режим для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Об этом сообщил на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин,



Мэр Москвы отметил, что после прохождения вакцинации от коронавируса социальные карты москвичей старшего возраста и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, будут разблокированы, и они вновь смогут пользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте.