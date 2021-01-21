09:20 Город (Москва и область) Ситуация с коронавирусом в Москве внушает осторожный оптимизм - Собянин
09:15 Город (Москва и область) Студенты вузов в Москве продолжат учиться дистанционно
09:06 Город (Москва и область) Москвичам старше 65 лет разблокируют транспортные карты после вакцинации от COVID-19
09:03 Город (Москва и область) Режим удаленной работы в Москве сохраняется - Собянин
08:59 Город (Москва и область) В Москве бессрочно сохраняются ограничения на работу кафе и ресторанов
08:42 В России В России начинается массовая вакцинация от коронавируса
11:38 Город (Москва и область) Станцию МЦД-2 Печатники планируется открыть к осени 2021 года
11:30 Город (Москва и область) В Москве в 2021 году планируют построить более 100 домов по программе реновации
20:43 Общество Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины от коронавируса «Спутник V»
18:51 Мнения Собянин: Москва вернется к нормальной жизни в мае
08:46 Город (Москва и область) В Москве снова расширился список категорий, которые могут сделать прививку от COVID-19