15 марта. Mossovetinfo.ru – Транспортный комплекс Москвы попросил водителей воспользоваться общественным транспортном из-за сложной ситуации на дорогах.



По прогнозам синоптиков, в четверг в Москве будет идти мокрый снег, местами сильный, а на дорогах образуется гололед.



«Метро, МЦК, наземный транспорт и электрички работают штатно, настоятельно рекомендуем воспользоваться ими, чтобы добраться до работы», - отметили в транспортном комплексе.



Ранее о неблагоприятных погодных условиях москвичей предупредило МЧС.