Москвичей попросили по возможности перестать на общественный транспорт

20 января. Mossovetinfo.ru - Транспортный комплекс Москвы попросил по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться городским транспортом.



«Если же избежать поездки на автомобиле невозможно, помните о необходимости неукоснительно соблюдать правила дорожного движения», - говорится в сообщении.



По данным МЧС, в субботу в течение всего дня в Москве будет идти снег. В транспортном комплексе отметили, что в таких погодных условиях возможно ухудшение видимости и, как следствие, увеличение количества ДТП.