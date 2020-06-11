11 июня. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС на своем официальном сайте опубликовало предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, ожидающихся в Москве в четверг, 11 июня.



Сообщается, что в период с 12:00 до 22:00 в Москве ожидаются проливные дожди, местами очень сильные, в отдельных районах возможен град, местами крупный. Во время грозы ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 23 метров в секунду.



Москвичам напоминают, что во время грозы нельзя находится у водоемов, рыбачить, купаться.



При управлении транспортным средством необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию. Не рекомендуется парковать автомобиль под деревьями.



Находясь на улице рекомендуется не укрываться от непогоды под деревьями, обходить рекламные и слабозакрепленные конструкции, не оставлять детей без присмотра, соблюдать осторожность.