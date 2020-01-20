20 января. Mossovetinfo.ru –В ближайшие сутки в Москве ожидаются перепады атмосферного давления, сообщает портал «Метеоновости».
В ночь на вторник, 21 января ожидается падение атмосферного давления на 15 единиц – до 740 миллиметров ртутного столба. 22 января давление понизится еще на 5-7 миллиметров и опустится ниже нормы уже на 10-12 единиц. В четверг, 23 января давление в Москве начнет расти, однако таких резких колебаний уже не ожидается.
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