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Город (Москва и область)     12.09.2018 11:20

Москвичей предупредили о сильном ветре 12 сентября

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Теги:  МЧС  предупреждение  погода 

12 сентября. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС опубликовало на своем официальном сайте предупреждение, об ожидающемся в Москве сильном ветре.

По прогнозам синоптиков, в течение среды, 12 сентября, в Москве ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 13-18 метров в секунду.

Граждан просят соблюдать осторожность, обходить широкоформатные и слабозакрепленные конструкции, не укрываться под деревьями, а также не парковать под ними автомобили.


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Карта места

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Теги: 
МЧС  предупреждение  погода 

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