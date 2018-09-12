Другие материалы
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Город (Москва и область)
12.09.2018, 11:46
Новые пешеходные мостики появились в парке в пойме реки Битца
12 сентября. Mossovetinfo.ru – В парке в пойме реки Битца заменили 4 пешеходных мостика, сообщает пресс-служба департамента капремонта Москвы. Новые мостики выполнены из метала, снабжены пору...
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Город (Москва и область)
12.09.2018, 11:20
Москвичей предупредили о сильном ветре 12 сентября
12 сентября. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС опубликовало на своем официальном сайте предупреждение, об ожидающемся в Москве сильном ветре. По прогнозам синоптиков, в течение сред...
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Город (Москва и область)
12.09.2018, 11:05
Итоговая явка на выборах мэра Москвы составила 30,96%
12 сентября. Mossovetinfo.ru – По итогам обработки 100% протоколов, итоговая явка на выборах мэра Москвы составила 30,96%, сообщает Мосгоризбирком. В 2013 году явка избирателей на выборах мэр...