12 сентября. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС опубликовало на своем официальном сайте предупреждение, об ожидающемся в Москве сильном ветре.



По прогнозам синоптиков, в течение среды, 12 сентября, в Москве ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 13-18 метров в секунду.



Граждан просят соблюдать осторожность, обходить широкоформатные и слабозакрепленные конструкции, не укрываться под деревьями, а также не парковать под ними автомобили.