4 марта. Mossovetinfo.ru – Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве с вечера среды, 4 марта, до вечера пятницы, 6 марта, в связи с ожидающимся усилением ветра, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, с 21:00 4 марта, до 21:00 6 марта в Москве ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду.
Желтый уровень погодной опасности означает, что погода потенциально опасна.
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