4 марта. Mossovetinfo.ru – Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве с вечера среды, 4 марта, до вечера пятницы, 6 марта, в связи с ожидающимся усилением ветра, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.



По прогнозам синоптиков, с 21:00 4 марта, до 21:00 6 марта в Москве ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду.



Желтый уровень погодной опасности означает, что погода потенциально опасна.

