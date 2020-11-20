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Город (Москва и область)     20.11.2020 13:06

Москвичей предупредили о снеге, ветре и гололеде днем 20 ноября

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Теги:  МЧС  погода  предупреждение 

Москвичей предупредили о снеге, ветре и гололеде днем 20 ноября

21 ноября. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС на своем официальном сайте опубликовало предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, ожидающихся в Москве днем в пятницу, 20 ноября.

По прогнозам синоптиков, до 18:00 вечера в Москве ожидаются мокрый снег, гололедица и усиление ветра, порывы которого могут достигать 16 метров в секунду. Возможно налипание мокрого снега.

МЧС рекомендует по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а в случае, если это невозможно, соблюдать во время движения скоростной режим и дистанцию, не парковать автомобиль под деревьями и слабозакрепленными конструкциями.

При нахождении на улице рекомендуется обходить рекламные щиты, не укрываться под деревьями от непогоды, не оставлять детей без присмотра.

Ранее сообщалось, что в в пятницу в Москве ожидается снегопад, к вечеру снежный покров может подняться до 3 сантиметров.

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Карта места

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Теги: 
МЧС  погода  предупреждение 

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