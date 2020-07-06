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Город (Москва и область)     06.07.2020 15:27

Москвичей предупредили об аномальной жаре 6 и 7 июля

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Теги:  погода  предупреждение  жара 

6 июля. Mossovetinfo.ru – «Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве в понедельник и вторник, из-за аномальной жары, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

Предупреждение объявлено с 16:00 понедельника и до 16:00 вторника. По прогнозам синоптиков, в Москве воздух прогреется до +33°.

Оранжевый уровень опасности означает, что погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.


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Теги: 
погода  предупреждение  жара 

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