6 июля. Mossovetinfo.ru – «Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве в понедельник и вторник, из-за аномальной жары, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.
Предупреждение объявлено с 16:00 понедельника и до 16:00 вторника. По прогнозам синоптиков, в Москве воздух прогреется до +33°.
Оранжевый уровень опасности означает, что погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.
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