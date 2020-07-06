6 июля. Mossovetinfo.ru – «Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве в понедельник и вторник, из-за аномальной жары, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.



Предупреждение объявлено с 16:00 понедельника и до 16:00 вторника. По прогнозам синоптиков, в Москве воздух прогреется до +33°.



Оранжевый уровень опасности означает, что погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.