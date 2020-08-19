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Город (Москва и область)     19.08.2020 09:24

Москвичей пригласили в парки с музыкальными площадками

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Теги:  парки  развлечения  музыка 

19 августа. Mossovetinfo.ru – В ряде парков Москвы обустроили музыкальные площадки, где дети и взрослые могут поиграть на музыкальных инструментах и потанцевать, сообщается на портале mos.ru.

На площадках установлены вертикальные и горизонтальные ксилофоны, колокольчики, барабаны, интерактивные панели, танцевальные комплексы с игровыми программами. Подробнее об этом можно узнать на портале мэра и правительства Москвы.


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Карта места

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Теги: 
парки  развлечения  музыка 

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