19 августа. Mossovetinfo.ru – В ряде парков Москвы обустроили музыкальные площадки, где дети и взрослые могут поиграть на музыкальных инструментах и потанцевать, сообщается на портале mos.ru.



На площадках установлены вертикальные и горизонтальные ксилофоны, колокольчики, барабаны, интерактивные панели, танцевальные комплексы с игровыми программами. Подробнее об этом можно узнать на портале мэра и правительства Москвы.