23 августа. Mossovetinfo.ru – Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун призвал москвичей проверить здоровье своих детей перед началом учебного года и сделать детям прививки от гриппа.
Хрипун заявил, что детей необходимо отвести в детские поликлиники, которые сейчас работают без выходных, и получить там справку о здоровье ребенка, которая необходима для посещения школ и детских садов.
Также Хрипун напомнил, что с 20 августа в Москве открылись пункты вакцинации от гриппа, которые работают во всех поликлиниках, а также возле станций метро и МЦК, в центрах госуслуг «Мои документы», возле железнодорожных станций, а также в некоторых торговых центрах.
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