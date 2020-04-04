4 апреля. Mossovetinfo.ru – Если в Москве будет введена умная система контроля за соблюдением правил самоизоляции, москвичам нужно будет получать код для перемещения по городу, сообщается на портале mos.ru.



Система может быть введена оперативно, после подписания соответствующего нормативного акта правительства Москвы.



«Внедрение этой системы сохранит возможность целевых перемещений по городу: жители по-прежнему смогут поехать на работу, сходить в магазин, аптеку или медицинское учреждение, в том числе при необходимости — в другом районе», - заявил глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.



Выдача кодов будет происходить онлайн - через личный кабинет на портале mos.ru. Код можно будет сохранить на телефон, получить на e-mail или распечатать. Граждане, у которых нет возможности пользоваться интернет-ресурсами, смогут получить код по телефону.



Лысенко отметил, что техническая инфраструктура Москвы полностью готова к запуску данной системы.



Ранее мэр Москвы заявил, что внедрение пропускной системы в столице отложено, она может быть введена либо в случае неблагоприятного развитии эпидемиологической ситуации, либо в случае роста количества нарушений режима самоизоляции.