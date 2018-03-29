29 марта. Mossovetinfo.ru – Москвичи через проект «Активный гражданин» проголосовали за то, чтобы сохранить названия линий столичной подземки.



На голосование были вынесены три варианта: оставить старое обозначение линий метро, называть их по цветам или же по порядковому номеру. За первый вариант проголосовали 44,01 процента участников. За цветовое обозначение проголосовали 40,55 процента участников, за номера - 8,96 процента.