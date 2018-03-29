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Город (Москва и область)
29.03.2018, 17:22
Москвичи решили не менять названия линий метро
29 марта. Mossovetinfo.ru – Москвичи через проект «Активный гражданин» проголосовали за то, чтобы сохранить названия линий столичной подземки. На голосование были вынесены три варианта: ост...
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Город (Москва и область)
29.03.2018, 15:31
В киносети «Москино» к ЧМ-2018 покажут фильмы о футболе
29 марта. Mossovetinfo.ru – Фильмы о футболе покажут в киносети «Москино» к чемпионату мира 2018 года. Об этом сообщила журналистам гендиректор сети Светлана Максимченко. Подробности программ...
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Город (Москва и область)
29.03.2018, 12:46
В Москве утром 29 марта зафиксировано появление сероводорода в атмосфере
29 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве утром 29 марта зафиксировано появление сероводорода в атмосфере. Об этом сообщили в Мосэкомониотринге. В отдельных районах был превышен порог запаха, безо...