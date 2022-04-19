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Город (Москва и область)     19.04.2022 10:41

Москвичи считают достойной пенсию в размере 50 тыс руб - опрос

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Теги:  Москва  пенсия  опрос 

19 апреля. Mossovetinfo.ru - Желаемый размер «достойной пенсии» в Москве - 50 тыс. руб., сообщает Исследовательский центр портала Superjob.ru  
По сравнению с предыдущим опросом в ноябре «желаемый размер» вырос на 2 тыс. руб.

В Петербурге назвали  47 900 рублей в месяц - желаемый размер «достойной пенсии». По мнению среднестатистического россиянина опрос показал пожелание в размере пенсии 45300 руб. в месяц.

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Теги: 
Москва  пенсия  опрос 

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