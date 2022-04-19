Москвичи считают достойной пенсию в размере 50 тыс руб - опрос

19 апреля. Mossovetinfo.ru - Желаемый размер «достойной пенсии» в Москве - 50 тыс. руб., сообщает Исследовательский центр портала Superjob.ru

По сравнению с предыдущим опросом в ноябре «желаемый размер» вырос на 2 тыс. руб.



В Петербурге назвали 47 900 рублей в месяц - желаемый размер «достойной пенсии». По мнению среднестатистического россиянина опрос показал пожелание в размере пенсии 45300 руб. в месяц.

