9 октября. Mossovetinfo.ru – Московская психиатрическая служба проведет 10 октября бесплатные анонимные консультации психологов, психотерапевтов и психиатров для горожан, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения столицы.
Акция приурочена к Дню психического здоровья, который 10 октября отмечается при поддержке Всемирной организации здравоохранения во всем мире.
В течение всего дня в «Доме на Брестской» можно будет ознакомится с самыми интересными проектами в области психопрофилактики и психопросвещения, получить анонимную консультацию специалистов, услышать врачей и психологов самых лучших столичных клиник на самые актуальные вопросы в области психологии и психиатрии.
Также в рамках акции пройдет театральный перфоманс, мастер-классы по арт-терапии, психообразовательные семинары.
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