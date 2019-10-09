9 октября. Mossovetinfo.ru – Московская психиатрическая служба проведет 10 октября бесплатные анонимные консультации психологов, психотерапевтов и психиатров для горожан, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения столицы.



Акция приурочена к Дню психического здоровья, который 10 октября отмечается при поддержке Всемирной организации здравоохранения во всем мире.



В течение всего дня в «Доме на Брестской» можно будет ознакомится с самыми интересными проектами в области психопрофилактики и психопросвещения, получить анонимную консультацию специалистов, услышать врачей и психологов самых лучших столичных клиник на самые актуальные вопросы в области психологии и психиатрии.



Также в рамках акции пройдет театральный перфоманс, мастер-классы по арт-терапии, психообразовательные семинары.