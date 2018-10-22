22 октября. Mossovetinfo.ru – Специалисты сервиса «Чудо техники» до 6 ноября бесплатно проверят работу гаджетов и компьютеров, сообщает портал mos.ru.



Специалисты подключатся к компьютерам удаленно, для этого надо оставить заявку на сайте проекта. Пройти бесплатную диагностику можно только один раз.



Консультации компьютерных специалистов будут проходить ежедневно кроме воскресенья с 10:00 до 20:00