31 мая. Mossovetinfo.ru – В начале июня в Москве зпустят видеосревис, с помощью которого горожане смогут принимать участие в рассмотрении дел по обжалованию штрафов за нарушение изоляции, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Главконтроля столицы Евгения Данчикова.



«Если москвич хочет принять личное участие в обжаловании штрафа за нарушение самоизоляции, привести в свою защиту доказательства, если случай сложный и требуются дополнительные разъяснения, ему будет предоставлена возможность обсудить свой случай с инспекторами по видеосвязи», - рассказал Данчиков.



Видеосревис планируется запустить на портале mos.ru. Для участия в обжаловании штрафа заинтересованному гражданину будет высылаться закрытая ссылка, в личный кабинет на портале. Это позволит защитить персональные данные москвичей.



При этом, обжаловать штрафы за нарушение режима самоизоляции москвичи могут уже сейчас, специальный сервис, с помощью которого это можно сделать, заработал на портале mos.ru с 20 мая.