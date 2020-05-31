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Город (Москва и область)     31.05.2020 12:45

Москвичи смогут обжаловать штрафы за нарушение изоляции по видеосвязи

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Теги:  самоизоляция  штрафы  обжалование  сервисы 

31 мая. Mossovetinfo.ru – В начале июня в Москве зпустят видеосревис, с помощью которого горожане смогут принимать участие в рассмотрении дел по обжалованию штрафов за нарушение изоляции, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Главконтроля столицы Евгения Данчикова.

«Если москвич хочет принять личное участие в обжаловании штрафа за нарушение самоизоляции, привести в свою защиту доказательства, если случай сложный и требуются дополнительные разъяснения, ему будет предоставлена возможность обсудить свой случай с инспекторами по видеосвязи», - рассказал Данчиков.

Видеосревис планируется запустить на портале mos.ru. Для участия в обжаловании штрафа заинтересованному гражданину будет высылаться закрытая ссылка, в личный кабинет на портале. Это позволит защитить персональные данные москвичей.

При этом, обжаловать штрафы за нарушение режима самоизоляции москвичи могут уже сейчас, специальный сервис, с помощью которого это можно сделать, заработал на портале mos.ru с 20 мая.


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Теги: 
самоизоляция  штрафы  обжалование  сервисы 

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