2 сентября. Mossovetinfo.ru – За первые пять месяцев работы раздела «Дневник здоровья», москвичи внесли в него более 750 тысяч записей, сообщается на портале mos.ru.
В раздел «Дневник здоровья» можно внести данные о температуре, сатурации, давлении, пульсе, уровне кислорода и сахара в крови.
Внесенные данные позволяют лечащему врачу получить более полную картину о состоянии здоровья пациента.
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