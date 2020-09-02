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Город (Москва и область)     02.09.2020 09:17

Москвичи внесли более 750 тысяч записей в электронные медкарты

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Теги:  электронные медкарты  здравоохранение 

2 сентября. Mossovetinfo.ru – За первые пять месяцев работы раздела «Дневник здоровья», москвичи внесли в него более 750 тысяч записей, сообщается на портале mos.ru.

В раздел «Дневник здоровья» можно внести данные о температуре, сатурации, давлении, пульсе, уровне кислорода и сахара в крови.

Внесенные данные позволяют лечащему врачу получить более полную картину о состоянии здоровья пациента.


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Теги: 
электронные медкарты  здравоохранение 

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