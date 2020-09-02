2 сентября. Mossovetinfo.ru – За первые пять месяцев работы раздела «Дневник здоровья», москвичи внесли в него более 750 тысяч записей, сообщается на портале mos.ru.



В раздел «Дневник здоровья» можно внести данные о температуре, сатурации, давлении, пульсе, уровне кислорода и сахара в крови.



Внесенные данные позволяют лечащему врачу получить более полную картину о состоянии здоровья пациента.